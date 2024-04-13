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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) на Петровский район Донецка, один мирный житель пострадал, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 06.00 — г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении представительства.

Позже оно сообщило, что мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Донецк.

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 апреля по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Луговского, 26 ранена женщина 1952 года рождения», — говорится в сообщении.