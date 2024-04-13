Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 06.00 — г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении представительства.
Позже оно сообщило, что мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Донецк.
«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 апреля по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Луговского, 26 ранена женщина 1952 года рождения», — говорится в сообщении.