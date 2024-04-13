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Тушат 83 спасателя: в банном комплексе Ростова произошел крупный пожар

В Ростове больше 80 пожарных тушат банный комплекс на площади 500 квадратов.

Источник: МЧС РФ

В Ростове-на-Дону произошел пожар в банном комплексе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось ранним утром 13 апреля на улице Республиканской, 106 «А».

По предварительной информации ведомства, строение начало полыхать около шести часов утра. Дым от пожара заполонил всю улицу. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 500 квадратных метров комплекса. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Отметим, что возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Локализовать огонь удалось в 7:40. На месте ЧП продолжают работать 83 спасателя, 22 спецмашины и пожарный поезд. К счастью, обошлось без пострадавших. Информации уточняется.

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