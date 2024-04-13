Тушат 83 спасателя: в банном комплексе Ростова произошел крупный пожар

По предварительной информации ведомства, строение начало полыхать около шести часов утра. Дым от пожара заполонил всю улицу. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 500 квадратных метров комплекса. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Отметим, что возгоранию присвоен второй ранг сложности.