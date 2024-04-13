«Машина перевернулась»: четыре человека пострадали в жутком ДТП в Южном городе

Жуткое ДТП произошло поздним вечером 12 апреля в Южном городе. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, примерно в 22.38 в районе дома № 21 по улице Губернаторской автомобиль Опель, за рулем которого был мужчина 1996 года рождения, поворачивал на перекрестке. По предварительной информации, он не уступил дорогу автомобиль ВАЗ 2110, которым управлял парень 2002 года рождения.