«Машина перевернулась»: четыре человека пострадали в жутком ДТП в Южном городе

Жуткое ДТП произошло поздним вечером 12 апреля в Южном городе. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, примерно в 22.38 в районе дома № 21 по улице Губернаторской автомобиль Опель, за рулем которого был мужчина 1996 года рождения, поворачивал на перекрестке. По предварительной информации, он не уступил дорогу автомобиль ВАЗ 2110, которым управлял парень 2002 года рождения.
— От удара отечественный автомобиль опрокинулся, — рассказали в пресс-службе полиции о подробностях аварии.
Из-за аварии движение на этом участке улицы перекрывали. На месте ДТП работали полицейские, медики и пожарные-спасатели ПСО 46.
Сразу четыре человека пострадали в этой жуткой аварии: оба водителя, а также пассажиры машин. Деблокировать их помогли пожарные-спасатели, после чего пострадавших отправили в больницу.
Оба водителя были трезвыми, что подтвердило медосвидетельствование. Полицейские выясняют все детали происшествия.