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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в релизе.

В пятницу ведомство отчиталось о ликвидации 12 дронов противника над регионом.

ВСУ регулярно запускают беспилотники для атак на объекты в Белгородской области, их перехватывают российские силы ПВО.

На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.