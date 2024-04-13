Над Белгородской областью сбили беспилотник

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в релизе.
В пятницу ведомство отчиталось о ликвидации 12 дронов противника над регионом.
ВСУ регулярно запускают беспилотники для атак на объекты в Белгородской области, их перехватывают российские силы ПВО.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.