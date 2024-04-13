Петербургский бакинец открестился от диаспоры

Так, пояснили в СКР, с января по апрель текущего года он периодически встречался с госпожой Федоровой для обсуждения размера вознаграждения за свои услуги. В результате стороны договорились о передаче более 6,7 млн рублей по 750 тыс. каждый месяц — и так до конца 2024 года. «Генеральный директор в отеле, расположенном на Биржевом переулке, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия “Оперативный эксперимент”, передала подозреваемому взятку за два месяца в размере 30 тыс. рублей, а также муляж денежных средств на сумму 1,47 млн рублей, после чего он был задержан», — сообщили в комитете.