Петербургский бакинец открестился от диаспоры

Сумма в 1,5 млн рублей по большей части оказалась муляжом, а сама предпринимательница передавала деньги под присмотром сотрудников службы экономической безопасности ФСБ (СЭБ), которую ранее поставила в известность о нечистых намерениях заместителя главы администрации Василеостровского района.
В материалах уголовного дела сказано, что господин Родионов потребовал от генерального директора компании взятку за общее покровительство в деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лоббирование интересов фирмы при взаимодействии с государственными и правоохранительными органами.
По своей должности чиновник отвечал за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе. Данный пост он занимал с октября 2018 года.
Так, пояснили в СКР, с января по апрель текущего года он периодически встречался с госпожой Федоровой для обсуждения размера вознаграждения за свои услуги. В результате стороны договорились о передаче более 6,7 млн рублей по 750 тыс. каждый месяц — и так до конца 2024 года. «Генеральный директор в отеле, расположенном на Биржевом переулке, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия “Оперативный эксперимент”, передала подозреваемому взятку за два месяца в размере 30 тыс. рублей, а также муляж денежных средств на сумму 1,47 млн рублей, после чего он был задержан», — сообщили в комитете.
Вскоре после задержания управленец дал признательные показания, которые еще раз повторил на следующий день, во время заседания по избранию меры пресечения в Василеостровском районном суде, добавив, что искренне раскаивается в содеянном. «Я совершил самую большую ошибку и самый плохой проступок в своей жизни. Не знаю, что сказать. Я хотел бы попросить прощения у тех людей, которых подвел: моих близких, коллег по работе и жителей», — сказал он.
Чиновник просил отправить его под домашний арест, но следствие опасалось, что без содержания под стражей фигурант может оказать давление на ход расследования. Представитель СКР указала, что Владлен Родионов может сбежать в Азербайджан, поскольку является уроженцем Баку и к тому же там проживают его мать и сводная сестра. Однако подсудимый пояснил, что эту страну он покинул еще в 2001 году и с тех пор не имеет связи с малой родиной.
При этом в суде были зачитаны материалы оперативно-розыскной деятельности, в которых говорится, что господин Родионов якобы ведет дела с азербайджанским преступным сообществом Северной столицы. На это фигурант ответил, что не поддерживает никаких отношений с представителями этой диаспоры, а свою эмиграцию из бывшей советской республики назвал вынужденной по причине дискриминации по национальному признаку. Себя он идентифицировал как русского.
Все эти доводы, включая жалобы на проблемы с позвоночником и щитовидной железой, суд не убедили. Чиновника было решено отправить в следственный изолятор до 10 июня. Следуя процессуальной логике, по истечении срока данная мера может быть продлена либо заменена на более мягкую.
Добавим, что в начале февраля по аналогичным обстоятельствам СКР также предъявил обвинение в получении взятки бывшему главе Василеостровского района Эдуарду Ильину. Деньги, по версии следствия, он клал в себе карман в обмен на беспрепятственное исполнение контрактов на частную охранную деятельность. Выходец из силовых структур, которого связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, сел в кресло руководителя администрации в 2019 году, а освобожден от должности — под конец 2022 года. За день до отставки господин Ильин стал фигурантом уголовного дела и сразу же бросился в бега.