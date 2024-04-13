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Движение по Брюсову переулку перекрыто из-за пожара

Движение по Брюсову пер. перекрыто из-за пожара, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Reuters

«В связи с возгоранием по адресу Брюсов пер., д. 7 движение по переулку перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

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