Движение по Брюсову переулку перекрыто из-за пожара

«В связи с возгоранием по адресу Брюсов пер., д. 7 движение по переулку перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
Движение по Брюсову пер. перекрыто из-за пожара, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В связи с возгоранием по адресу Брюсов пер., д. 7 движение по переулку перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.