Поезд сбил мужчину на станции под Новосибирском

Под Новосибирском поезд сбил 34-летнего мужчину, врачи диагностировали у него травмы головы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
Инцидент произошел накануне вечером в Тогучинском районе Новосибирской области. По данным транспортной полиции, на платформе остановочного пункта Льнозавод был найден человек с признаками травмирования подвижным составном.
Оперативная группа установила, что пострадавший — 34-летний житель Новосибирска. Скорая помощь доставила его в реанимацию, врачи диагностировали у мужчины травмы головы.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.