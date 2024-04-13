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Поезд сбил мужчину на станции под Новосибирском

Новосибирец получил травмы головы, его доставили в реанимацию.

Под Новосибирском поезд сбил 34-летнего мужчину, врачи диагностировали у него травмы головы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошел накануне вечером в Тогучинском районе Новосибирской области. По данным транспортной полиции, на платформе остановочного пункта Льнозавод был найден человек с признаками травмирования подвижным составном.

Оперативная группа установила, что пострадавший — 34-летний житель Новосибирска. Скорая помощь доставила его в реанимацию, врачи диагностировали у мужчины травмы головы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

несчастный случай
РЖД