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Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП в Минске

По предварительной информации, ночью 22-летний водитель Nissan ехал по улице Харьковской. Из-за несоблюдения дистанции автомобиль столкнулся с мотоциклом Suzuki, находившимся впереди.

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в аварии пострадали мотоциклист и его пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ночью 22-летний водитель Nissan ехал по улице Харьковской. Из-за несоблюдения дистанции автомобиль столкнулся с мотоциклом Suzuki, находившимся впереди. В результате аварии травмы получили 35-летний мотоциклист и его 32-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранение для обследования.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.