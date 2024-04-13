Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП в Минске

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в аварии пострадали мотоциклист и его пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительной информации, ночью 22-летний водитель Nissan ехал по улице Харьковской. Из-за несоблюдения дистанции автомобиль столкнулся с мотоциклом Suzuki, находившимся впереди. В результате аварии травмы получили 35-летний мотоциклист и его 32-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранение для обследования.



На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.