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Уничтожили 187 километров браконьерских сетей на Каспии пограничники Казахстана

Чтобы защитить биологические ресурсы Каспийского моря, сотрудники погранслужб Казахстана, России и Азербайджана начали совместную операцию.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Пограничники Казахстана задержали 63 браконьеров, у которых изъяли и уничтожили 187 километров незаконных сетей, сообщили в Погранслужбе КНБ.

Спецоперация на Каспии началась с 1 апреля. В Погранслужбе уточнили, что проводят ее совместно с заинтересованными государственными органами республики, а также пограничными ведомствами России и Азербайджана.

«С начала совместных действий задержано 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 км орудий браконьерского лова», — говорится в сообщении.

Наложено административных штрафов на сумму более 3 миллионов тенге.

«В естественную среду обитания выпущены 1041 рыба осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя», — подчеркнули пограничники.

Предотвращенный государству ущерб превысил 2,1 миллиарда тенге, указали в Пограслужбе.