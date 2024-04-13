Уничтожили 187 километров браконьерских сетей на Каспии пограничники Казахстана

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Пограничники Казахстана задержали 63 браконьеров, у которых изъяли и уничтожили 187 километров незаконных сетей, сообщили в Погранслужбе КНБ.
Спецоперация на Каспии началась с 1 апреля. В Погранслужбе уточнили, что проводят ее совместно с заинтересованными государственными органами республики, а также пограничными ведомствами России и Азербайджана.
«С начала совместных действий задержано 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 км орудий браконьерского лова», — говорится в сообщении.
Наложено административных штрафов на сумму более 3 миллионов тенге.
«В естественную среду обитания выпущены 1041 рыба осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя», — подчеркнули пограничники.
Предотвращенный государству ущерб превысил 2,1 миллиарда тенге, указали в Пограслужбе.