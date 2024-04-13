Насосная станция оказалась в зоне подтопления в Петропавловске

— С водоснабжением пытались исправить ситуацию как можно быстрее, сотрудники СКРЭК работают. Однако уровень воды дошел до края дамбы, которая защищает насосную. Эвакуируют людей со станции. По поручению первого вице-министра Романа Скляра и акима области Гауеза Нурмухамбетова, мы параллельно с восстановлением энергии начали работы по подаче воды на насосы второго подъема. Источник воды будет на станции второго уровня, работы завершаются. Начнется наполнение очистных сооружений. Пытаемся альтернативно подпитаться от озера Пестрого. Анализ провели, вода норме соответствует, с завтрашнего дня подача воды будет, но пить ее нельзя. Это техническая вода, — сказал С. Мухамедиев.