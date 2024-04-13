Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — говорится в сообщении в Telegram-канале господина Запашного.
Как сообщал сын Юрия Куклачева Дмитрий, артист почувствовал недомогание во время выступления на своем юбилейном концерте в «Вегас Сити Холле». Врачи оказали ему первую помощь и увезли в больницу.
Юрий Куклачев — российский клоун и дрессировщик, создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года. В 1986 году ему было присвоено звание Народного артиста РСФСР. Его театр кошек удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира». 12 апреля господину Куклачеву исполнилось 75 лет.