Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми

Ранее он сообщал, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек. В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что, по предварительным данным, шесть человек погибли, не менее 20 получили тяжелые ранения и травмы.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка», — говорится в сообщении Балицкого.
Отмечается, что 13 пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, с родственниками погибших работают медики, людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье. Также на данный момент проводится оценка разрушений, людям будет оказана материальная помощь.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.