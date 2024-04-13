Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми

Ранее он сообщал, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек. В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что, по предварительным данным, шесть человек погибли, не менее 20 получили тяжелые ранения и травмы.