Где клещи атакуют татарстанцев этой весной, рассказала эпидемиолог

Бытует мнение, что клещи прыгают на людей с деревьев. Но это миф, объяснила заведующая эпидемиологическим отделом НЦРМБ Вера Нурмухамедова. Эти насекомые живут в траве и невысоких кустарниках. Так, три нижнекамца подцепили клещей во время работы на даче. Ещё один — во время посещения кладбища. Все четыре пострадавших извлекли насекомых сами, а потом обратились к медикам. Им ввели иммуноглобулин.