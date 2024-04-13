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Где клещи атакуют татарстанцев этой весной, рассказала эпидемиолог

Бытует мнение, что клещи прыгают на людей с деревьев.

К медикам обратились четыре жителя Нижнекамска, пострадавшие от клещей, сообщает НТР.

Бытует мнение, что клещи прыгают на людей с деревьев. Но это миф, объяснила заведующая эпидемиологическим отделом НЦРМБ Вера Нурмухамедова. Эти насекомые живут в траве и невысоких кустарниках. Так, три нижнекамца подцепили клещей во время работы на даче. Ещё один — во время посещения кладбища. Все четыре пострадавших извлекли насекомых сами, а потом обратились к медикам. Им ввели иммуноглобулин.

Вера Нурмухамедова объясняет, что, если у пострадавшего нет опыта извлечения клеща, то лучше не вытаскивать. Ведь при этом клеща можно вытащить не полностью — без головы.

«А голова — это тот орган, где, в основном, содержится вирус, — пояснила эпидемиолог. — Поэтому нужно удалять полностью клеща. Клещ присасывается не сразу, а в течение двух часов, после того, как попал на человека. Поэтому, находясь в лесу, нужно осматривать себя и своих близких».

Врач напомнила, что при от клещей можно заразиться клещевым энцефалитом и боррелиозом. Клещевой энцефалит — грозное заболевание, оно поражает нервную систему и может приводить к инвалидности и летальному исходу. Клещевой боррелиоз не такое грозное заболевание, но достаточно неприятное. Оно характеризуется повышением температуры. Это заболевание может быть и хроническим.

Поскольку у клещей начался пик активности, отправляясь на прогулку в парк, лес или уезжая в сад, стоит обезопасить себя — использовать репелленты и правильно одеться. То есть надеть высокие сапоги и брюки заправить вовнутрь, иметь куртку с длинными рукавами и капюшоном или надеть головной убор. Можно сделать и прививку.

Сезон активности клещей продлится до октября. При укусе нужно обратиться в травмпункт.

В 2023 году в Татарстане зарегистрировали пять случаев клещевого энцефалита.

флора и фауна
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