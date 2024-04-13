Движение поездов на участке Лобва — Коптяки на Урале восстановлено

13 апреля в 4:38 (здесь и далее время местное) восстановлено движение поездов на перегоне Лобва — Коптяки однопутного электрифицированного участка Выя — Серов-Сортировочный Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги. Движение было приостановлено 12 апреля в 21:58 из-за схода на перегоне Лобва — Коптяки вагона-цистерны грузового поезда.
На месте схода работал восстановительный поезд Серов-Сортировочный.
В результате происшествия задержаны пассажирские поезда: N127 Екатеринбург — Приобье — на 6 часов 48 минут, N383 Нижний Тагил — Приобье на 2 часа 40 минут.
Поезд № 128 сообщением Приобье — Екатеринбург проследовал измененным маршрутом через Алапаевск и прибыл в Екатеринбург с задержкой на 3 часа.
Прибытие поезда N127 Екатеринбург — Приобье ожидается с задержкой на 4 часа. В связи с чем обратный поезд N128 также будет отправлен с начальной станции Приобье с задержкой.
Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и предпринимает все необходимые меры для ввода поездов в график.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» (вкладка «Фактическое движение поездов»), а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).