Подпольный кулинарный цех накрыли в Екатеринбурге

В частном доме на улице Вакина граждане Узбекистана выпекали самсу, пирожки и чебуреки.
Выпечку продавали в Екатеринбурге, Сысертском районе, а также в городе Арамиль, рассказал общественник Дмитрий Чукреев. По его словам, производство было организовано в антисанитарных условиях. Мигранты жили, спали и работали в одном помещении. Выпечку оставляли на панцирной кровати, а затем складывали в грязные коробки и отправляли в торговые точки.
Теперь с предприимчивыми мигрантами будут разбираться сотрудники полиции.
Как сообщалось ранее, в уральской столице полицейские совместно с общественниками накрыли подпольный цех по производству коньяка Hennessy, а также других алкогольных напитков. Их изготавливали из дешевого спирта и красителей.