Подпольный кулинарный цех накрыли в Екатеринбурге

Выпечку продавали в Екатеринбурге, Сысертском районе, а также в городе Арамиль, рассказал общественник Дмитрий Чукреев. По его словам, производство было организовано в антисанитарных условиях. Мигранты жили, спали и работали в одном помещении. Выпечку оставляли на панцирной кровати, а затем складывали в грязные коробки и отправляли в торговые точки.