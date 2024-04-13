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Подпольный кулинарный цех накрыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге общественники обнаружили подпольный кулинарный цех.

Источник: МК.RU Екатеринбург

В частном доме на улице Вакина граждане Узбекистана выпекали самсу, пирожки и чебуреки.

Выпечку продавали в Екатеринбурге, Сысертском районе, а также в городе Арамиль, рассказал общественник Дмитрий Чукреев. По его словам, производство было организовано в антисанитарных условиях. Мигранты жили, спали и работали в одном помещении. Выпечку оставляли на панцирной кровати, а затем складывали в грязные коробки и отправляли в торговые точки.

Теперь с предприимчивыми мигрантами будут разбираться сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее, в уральской столице полицейские совместно с общественниками накрыли подпольный цех по производству коньяка Hennessy, а также других алкогольных напитков. Их изготавливали из дешевого спирта и красителей.