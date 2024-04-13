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В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших

В торговом центре Сиднея несколько человек получили ножевые ранения и один человек был застрелен, сообщает AP. The Sydney Morning Herald передает, что есть информация о шести погибших.

Источник: AP 2023

Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Здание ТЦ эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи. В официальном заявлении полиции сказано, что в ТЦ «произошел критический инцидент» и был застрелен один мужчина, но другие подробности не приводятся.

Одна из очевидцев рассказала The Sydney Morning Herald, что видела «парня с ножом в толстовке с капюшоном, преследующего людей». Другая свидетельница ЧП заявила каналу ABC, что на место инцидента прибыли «десятки, если не сотни полицейских».