В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших

Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Здание ТЦ эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи. В официальном заявлении полиции сказано, что в ТЦ «произошел критический инцидент» и был застрелен один мужчина, но другие подробности не приводятся.
Одна из очевидцев рассказала The Sydney Morning Herald, что видела «парня с ножом в толстовке с капюшоном, преследующего людей». Другая свидетельница ЧП заявила каналу ABC, что на место инцидента прибыли «десятки, если не сотни полицейских».