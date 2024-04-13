В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших

Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Здание ТЦ эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи. В официальном заявлении полиции сказано, что в ТЦ «произошел критический инцидент» и был застрелен один мужчина, но другие подробности не приводятся.