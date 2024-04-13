Под Воронежем две женщины погибли при столкновении «Форда» с дорожным ограждением

Воронежские полицейские проводят проверку по факту аварии с двумя погибшими, которая произошла ночью 12 апреля в Богучарском районе.
Около 00.20 на 726-м километре автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным полиции, 25-летняя автоледи на «Форд Фокус» не справилась с управлением и врезалась в заградительное сооружение.
В результате ДТП сама аввтомобилистка и ее 25-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте аварии. 27-летний пассажир попал в больницу с травмами.
За 12 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 116 ДТП, в них кроме двух погибших еще пострадали шесть человек.