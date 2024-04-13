Перебои со светом в Петропавловске: жителей попросили не паниковать

Напомним, число эвакуированных жителей во время паводков в Казахстане превысило 102 тысячи человек. В СКО за время паводков эвакуировано 3670 человек. Из них 1123 ребёнка. При этом за последние сутки эвакуировано 1792 человека, из них 642 ребёнка.