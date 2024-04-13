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Около двух лет насиловал падчериц 8 и 10 лет, заставлял их смотреть порно: В Молдове педофил получил пожизненный срок

Подсудимый не признал себя виновным.

Источник: Комсомольская правда

52-летний житель Молдовы был признан виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних. Он получил пожизненный срок. Суд также постановил взыскать с него миллион леев в пользу потерпевших.

Согласно обвинению, в период 2022—2023 гг., проживая в доме своей гражданской жены, подсудимый приставал к 10-летней падчерице и принуждал её к интиму. В один из дней он заманил девочку в лес и изнасиловал.

Как было доказано, мужчина надругался и над 8-летней сестрой жертвы. Помимо прочего, он заставлял девочек смотреть вместе с ним порно.

Подсудимый не признал себя виновным.