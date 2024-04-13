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Житель Черноземья заплатит тысячу рублей за распространение экстремистской песни в Сети

Калачеевский районный суд рассмотрел административное дело по ст.20.29 КоАП в отношении 39-летнего жителя села Рудня, что в Воробьёвском районе, который распространял экстремистские материалы в Сети.

Мужчина выплатит штраф в 1 тысячу рублей, пишет пресс-служба суда. Нарушение закона было обнаружено в начале этого месяца. Мужчина разместил на своей странице в социальной сети аудиозапись, которая внесена в список экстремистских материалов Минюста РФ.

В судебном заседании мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся, пояснив суду, что не знал о включении размещенной им песни в список экстремистских материалов, — сказано в сообщении пресс-службы Калачеевского райсуда.

Ранее житель областного центра получил условный срок за комментарии в социальных сетях. Посты, вызвавшие вопросы у правоохранителей, появлялись от имени пользователя в период с 14 марта 2021 по 26 января 2022 года.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.