Житель Черноземья заплатит тысячу рублей за распространение экстремистской песни в Сети

Мужчина выплатит штраф в 1 тысячу рублей, пишет пресс-служба суда. Нарушение закона было обнаружено в начале этого месяца. Мужчина разместил на своей странице в социальной сети аудиозапись, которая внесена в список экстремистских материалов Минюста РФ.