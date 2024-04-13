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В уфимском планетарии прокомментировали необычное явление в небе над Башкирией

В уфимском планетарии прокомментировали необычное явление в небе над Башкирией.

Источник: Соцсети

Накануне вечером жители Башкирии активно делились в соцсетях симками странного небесного явления, которое было похоже на луну со смазанным «хвостом». Часть очевидцев предположила, что это был след от межконтинентальной баллистической ракеты, другие — что это небесное тело. Однако последнее утверждение опровергли в уфимском планетарии.

«Это точно не небесное тело. Похоже на запуск ракеты», — рассказали телеканалу в учреждении.

Напомним, вчера, 12 апреля, прошел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты в полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Пользователи соцсетей из других регионов также отмечали, что видели ее след.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в уфимец совершил первый в мире прыжок из стратосферы на Северный полюс.

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