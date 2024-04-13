Режим ЧС объявили в Кокшетау и пяти районах Акмолинской области

«В Есильском, Жаркаинском, Атбасарском, Буландынском, Астраханском районах, и ранее в Кокшетау (объявлен режим ЧС — КазТАГ)», — сообщили корреспонденту КазТАГ в управлении внутренней политики Акмолинской области, отвечая на вопрос о количестве регионов, где власти объявили режим ЧС местного масштаба.
Так, 12 апреля был объявлен режим ЧС в Буландынском районе. Здесь 10 апреля произошел порыв плотины Каражар в Бурабайском районе, приведший к подтоплению сел Купчановка, Вознесенка, Капитоновка и Журавлевка.
Наиболее сложная паводковая ситуация складывается в селе Старый Колутон Астраханского района. Вышедшая из берегов река Колутон разлилась на многие километры, мощные потоки талой воды размыли дорогу. Добраться до села возможно только на лодке. В селе Старый Колутон подтоплены две улицы, эвакуированы 160 человек. Все они размещены в ПЛ № 16 села Астраханка, организовано горячее питание. Кроме села Старый Колутон были частично подтоплены села Жана Турмыс, Ягодное, Зеленое, село Астраханка и станция Колутон.
Тем временем в Атбасаре наводнение заполнило 19 улиц города Атбасара. Здесь эвакуировано 111 человек, из них 10 — лица с дополнительными потребностями, одна беременная и 25 детей. Подтоплены предварительно более 100 домов и одна школа.