Режим ЧС объявили в Кокшетау и пяти районах Акмолинской области

Наиболее сложная паводковая ситуация складывается в селе Старый Колутон Астраханского района. Вышедшая из берегов река Колутон разлилась на многие километры, мощные потоки талой воды размыли дорогу. Добраться до села возможно только на лодке. В селе Старый Колутон подтоплены две улицы, эвакуированы 160 человек. Все они размещены в ПЛ № 16 села Астраханка, организовано горячее питание. Кроме села Старый Колутон были частично подтоплены села Жана Турмыс, Ягодное, Зеленое, село Астраханка и станция Колутон.