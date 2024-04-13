Легковушка насмерть сбила велосипедистку в Хотимском районе

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хотимском районе легковушка насмерть сбила велосипедистку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



По информации ГАИ, авария произошла 13 апреля около 1:00 вблизи деревни Беседовичи. 21-летний водитель Audi A6 совершил наезд на 46-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении по краю проезжей части дороги. Сообщается, что велосипедистка была обозначена световозвращающим элементом.



По этомуу факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.