Следственный комитет завел уголовное дело после крупного пожара в поселке Байкит

Предварительно, в ночь на 13 апреля сожители выпивали в компании троих приятелей. Около 6 часов утра один из гостей почувствовал запах дыма — горел подъезд дома. Двое гостей смогли выбежать из здания, местонахождение еще одного до сих пор остается неизвестным. Хозяева квартиры, предположительно, спали.