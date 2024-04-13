13 апреля региональный Следственный комитет завел уголовное дело после крупного пожара в поселке Байкит Красноярского края. В сгоревшем двухэтажном деревянном доме обнаружили тела 43-летнего мужчины и 38-летней женщины. Они жили в одной квартире.
Предварительно, в ночь на 13 апреля сожители выпивали в компании троих приятелей. Около 6 часов утра один из гостей почувствовал запах дыма — горел подъезд дома. Двое гостей смогли выбежать из здания, местонахождение еще одного до сих пор остается неизвестным. Хозяева квартиры, предположительно, спали.
Пожар начался на первом этаже 22-квартирного дома, причина возгорания устанавливается. Сейчас следователи рассматривают версии о неосторожном обращении с огнем и замыкании электропроводки.
Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Расследование продолжается.