Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следственный комитет завел уголовное дело после крупного пожара в поселке Байкит

Утром 13 апреля в поселке Байкит Эвенкийского района загорелся двухэтажный 22-квартирный деревянный дом.

13 апреля региональный Следственный комитет завел уголовное дело после крупного пожара в поселке Байкит Красноярского края. В сгоревшем двухэтажном деревянном доме обнаружили тела 43-летнего мужчины и 38-летней женщины. Они жили в одной квартире.

Предварительно, в ночь на 13 апреля сожители выпивали в компании троих приятелей. Около 6 часов утра один из гостей почувствовал запах дыма — горел подъезд дома. Двое гостей смогли выбежать из здания, местонахождение еще одного до сих пор остается неизвестным. Хозяева квартиры, предположительно, спали.

Пожар начался на первом этаже 22-квартирного дома, причина возгорания устанавливается. Сейчас следователи рассматривают версии о неосторожном обращении с огнем и замыкании электропроводки.

Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Расследование продолжается.

пожары
СК