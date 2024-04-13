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На аэродромах Петербурга усилят меры безопасности от атак БПЛА

Минтранс РФ поручил усовершенствовать систему безопасности на аэродромах в России. Эта мера необходима, чтобы защитить стратегические объекты от угрозы атаки беспилотников, сообщил iVBG.ru.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Службы транспортной безопасности должны уметь определять модели беспилотников и способы реализации атак на стратегические объекты. Также разрабатываются меры по противодействию угроз взрыва посредством БПЛА.

В Петербурге находится всего четыре аэропорта: Пулково, частный аэродром у Кронштадта и два военных аэродрома рядом с Левашово и в районе Пушкина.

Напомним, что в начале марта беспилотник попал в дом на Пискаревском проспекте, в результате чего в пятиэтажке выбило окна и начался пожар. Около ста петербуржцев эвакуировали из опасного здания и разместили в соседнем детском саду. Также почти 500 жителей города, пострадавших от удара БПЛА, получили компенсации и новые стеклопакеты в квартирах.