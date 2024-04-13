На аэродромах Петербурга усилят меры безопасности от атак БПЛА

Службы транспортной безопасности должны уметь определять модели беспилотников и способы реализации атак на стратегические объекты. Также разрабатываются меры по противодействию угроз взрыва посредством БПЛА.
В Петербурге находится всего четыре аэропорта: Пулково, частный аэродром у Кронштадта и два военных аэродрома рядом с Левашово и в районе Пушкина.
Напомним, что в начале марта беспилотник попал в дом на Пискаревском проспекте, в результате чего в пятиэтажке выбило окна и начался пожар. Около ста петербуржцев эвакуировали из опасного здания и разместили в соседнем детском саду. Также почти 500 жителей города, пострадавших от удара БПЛА, получили компенсации и новые стеклопакеты в квартирах.