На аэродромах Петербурга усилят меры безопасности от атак БПЛА

Напомним, что в начале марта беспилотник попал в дом на Пискаревском проспекте, в результате чего в пятиэтажке выбило окна и начался пожар. Около ста петербуржцев эвакуировали из опасного здания и разместили в соседнем детском саду. Также почти 500 жителей города, пострадавших от удара БПЛА, получили компенсации и новые стеклопакеты в квартирах.