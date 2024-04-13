В казанском ТРК «Пирамида» затопило концертный зал

Напомним, в 2024 году стартовала реконструкция «Пирамиды». Работы проводятся в несколько этапов. При этом концерты и другие запланированные события там не стали отменять. Выступления, концерты проходили без перерыва на ремонт. Планируется, что после реконструкции в развлекательном комплексе появится несколько ресторанов.