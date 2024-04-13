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В казанском ТРК «Пирамида» затопило концертный зал

В здании проводят реконструкцию.

Источник: Комсомольская правда

Этой ночью из-за прорыва трубы затопило концертный зал казанского ТРК «Пирамида». Об этом в соцсетях сообщила блогер Ильнара Бахтиярова. В субботу, 13 апреля, у нее там должно было состоятся мероприятие, но из-за произошедшего придется менять место проведения.

Напомним, в 2024 году стартовала реконструкция «Пирамиды». Работы проводятся в несколько этапов. При этом концерты и другие запланированные события там не стали отменять. Выступления, концерты проходили без перерыва на ремонт. Планируется, что после реконструкции в развлекательном комплексе появится несколько ресторанов.

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