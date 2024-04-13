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Пермский бизнесмен Евгений Габов объявлен в международный розыск

Ему заочно предъявлены обвинения в двух тяжких преступлениях.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 12 апреля, 49-летнего пермского бизнесмена Евгения Габова объявили в международный розыск. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

В тот же день бизнесмена заочно арестовали. Соответствующее ходатайство следствия удовлетворила судья Свердловского районного суда Оксана Бабурина. Габову заочно предъявлены обвинения в двух тяжких преступлениях — присвоении и растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

За каждое из них ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.