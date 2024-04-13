Пермский бизнесмен Евгений Габов объявлен в международный розыск

В тот же день бизнесмена заочно арестовали. Соответствующее ходатайство следствия удовлетворила судья Свердловского районного суда Оксана Бабурина. Габову заочно предъявлены обвинения в двух тяжких преступлениях — присвоении и растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.