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Неизвестный набросился на экспедитора с ножом и отнял у него 1,5 млн тенге

Инцидент произошел в городе Есиль Акмолинской области. Позже выяснилось, что грабитель отнял у мужчины также телефон и ключи от «Газели».

Общий ущерб составил около 10 млн тенге, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области. Со слов потерпевшего, мужчина европейской внешности уехал на его транспорте в неизвестном направлении.

Незамедлительно был поднят весь личный состав отдела полиции и ориентирован на розыск злоумышленника. Были просмотрены все записи с камер видеонаблюдения в городе, благодаря этому за считанные часы удалось установить внешность подозреваемого, составить ориентировку, которую направили по всем отделам полиции районов и городов для оперативного задержания.

В результате, благодаря профессиональным и грамотным действиям сотрудников полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий утром 12 апреля задержан 30-летний уроженец СКО. Его задержали вдоль железнодорожного полотна, в лесопосадке близ с. Ленинское Есильского р-на. В отношении злоумышленника полицейские начали досудебное производство по ст. 192 УК РК «Разбой». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.