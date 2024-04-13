Неизвестный набросился на экспедитора с ножом и отнял у него 1,5 млн тенге

Незамедлительно был поднят весь личный состав отдела полиции и ориентирован на розыск злоумышленника. Были просмотрены все записи с камер видеонаблюдения в городе, благодаря этому за считанные часы удалось установить внешность подозреваемого, составить ориентировку, которую направили по всем отделам полиции районов и городов для оперативного задержания.