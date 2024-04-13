Воронежцев вывели из Главпочтамта из-за забытого пакета с бутербродами

Днем 13 апреля в Воронеже вывели посетителей из зала Главпочтамта на проспекте Революции, 25. Там обнаружили подозрительный предмет. На черный бесхозный пакет охраннику указали пришедшие за своими отправлениями горожане.
Посетителей и сотрудников почтамта вывели из зала. По словам одного из работников, посмотреть с камеры, кто оставил этот пакет, не получилось: его закрывала перегородка и стулья. На место вызвали участкового и спасателей.
Через некоторое время горожан снова стали пускать в здание: оказалось, кто-то из посетителей всего лишь забыл пакет с бутербродами и носками.