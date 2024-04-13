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На рынках и овощебазах Самары проверили мигрантов

Проверки соблюдения миграционного законодательства в Самаре прошли 12 апреля.

В пятницу, 12 апреля, в Самаре полицейские провели проверки соблюдения миграционного законодательства. Рейдовые проверки состоялись на рынках и овощебазах областной столицы. Их провели при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Самарской области.

— В рамках гражданского контроля за деятельностью органов внутренних дел на мероприятии присутствовала представитель Общественного совета при облглавке полиции Елена Ефремова, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

О количестве выявленных в ходе рейдов нарушений в полиции не рассказали.