На рынках и овощебазах Самары проверили мигрантов

В пятницу, 12 апреля, в Самаре полицейские провели проверки соблюдения миграционного законодательства. Рейдовые проверки состоялись на рынках и овощебазах областной столицы. Их провели при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Самарской области.
— В рамках гражданского контроля за деятельностью органов внутренних дел на мероприятии присутствовала представитель Общественного совета при облглавке полиции Елена Ефремова, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
О количестве выявленных в ходе рейдов нарушений в полиции не рассказали.