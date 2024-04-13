На рынках и овощебазах Самары проверили мигрантов

В пятницу, 12 апреля, в Самаре полицейские провели проверки соблюдения миграционного законодательства. Рейдовые проверки состоялись на рынках и овощебазах областной столицы. Их провели при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Самарской области.