Житель Красноярского края сутки провёл в тундре в пещере

Житель Красноярского края в тундре провалился в снежную яму. Выбраться самостоятельно мужчина не смог, в итоге в «плену» он провел целые сутки.
В полицию за помощью обратился сын мужчины. С его слов, отец поехал домой из Дудинки на снегоходе. Спустя 12 часов он таки не вернулся домой. Семья забила тревогу.
«Несколько часов полицейские совместно со спасателями разыскивали пропавшего. Выехав по месту следования мужчины, заметили снегоход, запорошенный снегом. Рядом была яма, в которой и оказался пропавший», — отметили в полиции.
Спасенный мужчина рассказал, что попал в метель и хотел её переждать, но неожиданно провалился в яму и его замело. В таком плену он провел сутки.
Кстати, в яме мужчина оказался в день своего рождения. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.