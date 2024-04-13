Посетители ТРЦ «Шоколад» оказались в «ловушке» из-за неработающего лифта

Несколько десятков посетителей ТРЦ «Шоколад» в Нижнем Новгороде долго не могли найти выход из здания 13 апреля. Об этом ИА «Время Н» сообщили очевидцы событий.
Сложности, в частности, возникли у посетителей фитнес-центра и танцевальной студии. Поскольку один из лифтов не работал, а ко второму в тот момент образовалась огромная очередь, люди решили спуститься по эвакуационной лестнице.
«Когда мы подошли к двери, которая ведет к эвакуационной лестнице, она оказалась закрыта, — рассказал агентству посетитель ТРЦ Александр. — Мы пошли к другой лестнице, но она также не работала. В результате несколько десятков человек вынуждены были долго искать выход из такой “ловушки”. Представляю, что могло бы произойти, если бы потребовалась срочная эвакуация…».
По словам нижегородца, он уже позвонил на телефон доверия в МЧС. В ведомстве обещали в ближайшее время провести проверку в торговом центре.
Напомним, что после теракта в «Крокус сити холле» в учреждениях были усилены меры безопасности.