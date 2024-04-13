Посетители ТРЦ «Шоколад» оказались в «ловушке» из-за неработающего лифта

«Когда мы подошли к двери, которая ведет к эвакуационной лестнице, она оказалась закрыта, — рассказал агентству посетитель ТРЦ Александр. — Мы пошли к другой лестнице, но она также не работала. В результате несколько десятков человек вынуждены были долго искать выход из такой “ловушки”. Представляю, что могло бы произойти, если бы потребовалась срочная эвакуация…».