В Самарской области из-за паводка подтопило детский сад

В Богатовском районе Самарской области 12 апреля ввели режим ЧС из-за паводка. В селе Заливное и поселке Богатое подтопило 70 жилых домов и детский сад.
— Прокуратура Богатовского района координирует действия органов власти и управления в условиях чрезвычайной ситуации, — сообщила пресс-служба ведомства.
Из затопленных домов эвакуировали 17 человек. Трое из них разместились в пункте временного пребывания, который обустроили в спорткомплексе. А остальные предпочли переждать паводок у родственников и близких.