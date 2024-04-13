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В Самарской области из-за паводка подтопило детский сад

На территории Богатовского района ввели режим ЧС.

Источник: прокуратура Самарской области

В Богатовском районе Самарской области 12 апреля ввели режим ЧС из-за паводка. В селе Заливное и поселке Богатое подтопило 70 жилых домов и детский сад.

— Прокуратура Богатовского района координирует действия органов власти и управления в условиях чрезвычайной ситуации, — сообщила пресс-служба ведомства.

Из затопленных домов эвакуировали 17 человек. Трое из них разместились в пункте временного пребывания, который обустроили в спорткомплексе. А остальные предпочли переждать паводок у родственников и близких.

МЧС