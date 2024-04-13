Четырехлетняя девочка пострадала после ДТП с пьяным бесправником под Брестом

В Брестском районе четырехлетняя девочка пострадала после ДТП с пьяным бесправником. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что 12 апреля примерно в 14.40 43-летняя водитель, которая находилась за рулем Volkswagen, ехала по улице Лесная в агрогородке Томашовка. Согласно предварительным данным, на перекрестке с улицей Климука водитель на предоставила преимуществл и врезалась в Renault. За рулем находился 36-летний водитель.
В ведомстве уточнили, что водитель Renault скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, но его удалось оперативно задержать. Было установлено, что мужчина находился за рулем машины, не имея права на управление транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянение (результаты медосвидетельствования показали 3,1 промилле).
Говорится, что водитель, а также 4-летняя и 17-летняя пассажирки Volkswagen были доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья.