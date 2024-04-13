Четырехлетняя девочка пострадала после ДТП с пьяным бесправником под Брестом

Сообщается, что 12 апреля примерно в 14.40 43-летняя водитель, которая находилась за рулем Volkswagen, ехала по улице Лесная в агрогородке Томашовка. Согласно предварительным данным, на перекрестке с улицей Климука водитель на предоставила преимуществл и врезалась в Renault. За рулем находился 36-летний водитель.