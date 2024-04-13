В Ростове-на-Дону полностью потушили банный комплекс

Напомним, что ЧП произошло ранним утром 13 апреля на улице Республиканской, 106 «А». Пламя за считанные минуты охватило порядка 500 квадратных метров банного комплекса. Дым заполонил всю улицу. Прибывшим на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Для полной ликвидации горения потребовалось несколько часов.