В Ростове-на-Дону полностью потушили банный комплекс

В Ростове-на-Дону спасатели ликвидировали возгорание в банном комплексе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
— В 09:35 полная ликвидация возгорания, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что ЧП произошло ранним утром 13 апреля на улице Республиканской, 106 «А». Пламя за считанные минуты охватило порядка 500 квадратных метров банного комплекса. Дым заполонил всю улицу. Прибывшим на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Для полной ликвидации горения потребовалось несколько часов.
На месте тушения работали 83 спасателя, 22 спецмашины и пожарный поезд. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.