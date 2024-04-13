Поступает неофициальная информация о прорыве дамбы в Петропавловске

«Недавно здесь полностью эвакуировали Заречный поселок, вода зашла в Типличное и Прибрежное, которое отрезало от большой земли. Сейчас идет эвакуация Подгоры и Хромзавода. Эвакуация началась в районе Подгоры. В начале седьмого утра в городе завыли сирены системы оповещения. Их было слышно не только Подгорой, но и в других районах города. Сейчас Подгорой идет эвакуация. На Хромзаводе тоже идет эвакуация, местные жители сообщают, что вода пошла через дамбу. Также официальные источники сообщают, что идет эвакуация села Бесколь. Здесь сообщили об эвакуации больше 10 улиц», — говорится в сообщении.