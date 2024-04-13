Поступает неофициальная информация о прорыве дамбы в Петропавловске

«Петропавловск сейчас. Дамбу прорвало. Начало топить район “Подгора”. В городе до сих пор нет воды. Так же есть проблемы с подачей электричества», — написал на своем Telegram-канале в субботу журналист Асхат Ниязов.
По информации местного издания «Петропавловск.news», в административный центр Северо-Казахстанской области продолжает прибывать «большая вода».
«Недавно здесь полностью эвакуировали Заречный поселок, вода зашла в Типличное и Прибрежное, которое отрезало от большой земли. Сейчас идет эвакуация Подгоры и Хромзавода. Эвакуация началась в районе Подгоры. В начале седьмого утра в городе завыли сирены системы оповещения. Их было слышно не только Подгорой, но и в других районах города. Сейчас Подгорой идет эвакуация. На Хромзаводе тоже идет эвакуация, местные жители сообщают, что вода пошла через дамбу. Также официальные источники сообщают, что идет эвакуация села Бесколь. Здесь сообщили об эвакуации больше 10 улиц», — говорится в сообщении.
Редакция КазТАГ переслала пост Ниязова в пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям с вопросом: «Почему от МЧС до сих пор нет информации о прорыве дамбы в Петропавловске?».
На момент подготовки данного материал ответ от профильного ведомства не поступал.
Отметим, что на официальных сайтах акиматов Петропавловска и Северо-Казахстанской области информации о прорыве дамбы тоже нет. Последний пресс-релиз на сайте городских властей датирован 6 апреля, а на сайте акима СКО — 11 апреля.