В районе Ревды погиб пешеход, сбитый автобусом

В Ревдинском районе в пятницу вечером произошла авария с участием автобуса. Как уточняют в региональном управлении ГИБДД водитель «ПАЗа» сбил пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении. При этом световозвращающих элементов на одежде пешехода не было, из-за чего водитель мог его не заметить.