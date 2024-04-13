В районе Ревды погиб пешеход, сбитый автобусом

В Ревдинском районе в пятницу вечером произошла авария с участием автобуса. Как уточняют в региональном управлении ГИБДД водитель «ПАЗа» сбил пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении. При этом световозвращающих элементов на одежде пешехода не было, из-за чего водитель мог его не заметить.
— В результате ДТП мужчина 1977 года рождения погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, — сообщают в УГИБДД по Свердловской области. — Известно, что водитель автобуса 1968 года рождения имеет стаж вождения 35 лет.
Он ехал по маршруту «Ревда — Крылатовский». Пассажиров в салоне в момент аварии не было, так как водитель возвращался на автотранспортное предприятие. Проверка на месте ДТП показала, что он был трезв.
— В ходе обследования УДС выявлены недостатки, такие как отсутствие тротуара, стационарного электрического освещения, — добавляют в УГИБДД по Свердловской области. — В адрес ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» направлена рекомендация по устранению. На месте ДТП сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и транспортного средства, установили личности участников. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка.