Рабочий погиб после падения с девятого этажа в Молодечно

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Рабочий упал с высоты девятого этажа и погиб, сообщили в Следственном комитете республики.
Согласно данным следствия, 37-летний мужчина вечером в пятницу, 12 апреля, выполнял работы по демонтажу кровли на крыше одного из многоквартирных домов по улице Великий Гостинец. В процессе мужчина сорвался с высоты девятого этажа.
Пострадавшего доставили в больницу, но из-за множественных травм спасти его не удалось.
Было установлено, что мужчина сорвался вниз с люлькой подъемника. Следователи проводят работу на месте происшествия, была изъята документация по охране труда и технике безопасности.
Правоохранители устанавливают детали случившегося и выясняют причины и условия гибели мужчины.