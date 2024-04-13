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Рабочий погиб после падения с девятого этажа в Молодечно

Мужчина был оперативно доставлен в больницу, но спасти его не удалось из-за серьезности полученных им травм.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Рабочий упал с высоты девятого этажа и погиб, сообщили в Следственном комитете республики.

Согласно данным следствия, 37-летний мужчина вечером в пятницу, 12 апреля, выполнял работы по демонтажу кровли на крыше одного из многоквартирных домов по улице Великий Гостинец. В процессе мужчина сорвался с высоты девятого этажа.

Пострадавшего доставили в больницу, но из-за множественных травм спасти его не удалось.

Было установлено, что мужчина сорвался вниз с люлькой подъемника. Следователи проводят работу на месте происшествия, была изъята документация по охране труда и технике безопасности.

Правоохранители устанавливают детали случившегося и выясняют причины и условия гибели мужчины.