Рабочий погиб после падения с девятого этажа в Молодечно

Согласно данным следствия, 37-летний мужчина вечером в пятницу, 12 апреля, выполнял работы по демонтажу кровли на крыше одного из многоквартирных домов по улице Великий Гостинец. В процессе мужчина сорвался с высоты девятого этажа.