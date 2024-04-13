С начала 2024-го утонуло белорусов меньше, чем годом ранее. Но цифра все равно устрашает

Об этом сообщила ведущий специалист РГОО ОСВОД Екатерина Михалева, сообщил телеканал «Беларусь 1».



«С начала года в республике на воде погибли 50 человек, из них 1 ребенок», — рассказала она, отметив, что «за аналогичный период 2023 года вода унесла жизни 73 человек, из них трое детей».



Работники спасательных служб станций и постов с начала года спасли 32 человека, четверо из спасенных — дети.