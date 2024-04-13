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С начала 2024-го утонуло белорусов меньше, чем годом ранее. Но цифра все равно устрашает

С начала года в Беларуси на воде погибли 50 человек.

Источник: Смартпресс

Об этом сообщила ведущий специалист РГОО ОСВОД Екатерина Михалева, сообщил телеканал «Беларусь 1».

«С начала года в республике на воде погибли 50 человек, из них 1 ребенок», — рассказала она, отметив, что «за аналогичный период 2023 года вода унесла жизни 73 человек, из них трое детей».

Работники спасательных служб станций и постов с начала года спасли 32 человека, четверо из спасенных — дети.