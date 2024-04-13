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Под Минском семейная пара три года снимала интимный контент в своей квартире

Под Минском семейную пару задержали за съемку интимного контента в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском была задержана семейная пара, снимавшая на протяжении трех лет в квартире интимный контент. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД пресекли работу порностудии. Было установлено, что 30-летняя жительница Борисова вместе со своим 36-летним мужем на протяжении трех лет в своей квартире снимали интимный контент. После этого видео и фото распространялись за деньги на специализированных сайтах.

В МВД добавили, что в момент обыска у фигурантов нашли и изъяли компьютерную технику, видеоаппаратуру, а также соответствующий реквизит и декорации. Заведено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.