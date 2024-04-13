Под Минском семейная пара три года снимала интимный контент в своей квартире

В сообщении сказано, что сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД пресекли работу порностудии. Было установлено, что 30-летняя жительница Борисова вместе со своим 36-летним мужем на протяжении трех лет в своей квартире снимали интимный контент. После этого видео и фото распространялись за деньги на специализированных сайтах.