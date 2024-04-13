Жители Кроштадта остались без света из-за аварии на подстанции «Оборонэнерго»

Пропало освещение и в тоннеле петербургской дамбы. В дирекции Комплекса защитных сооружений призвали водителей соблюдать особую осторожность.
В администрации Кронштадтского района Петербурга пояснили, что блэкаут произошел из-за аварии на одной из подстанций «Оборонэнерго». С 11:00 сотрудниками предприятия осуществляется подключение всех домой к электроэнергии. На место аварии выехал глава районной администрации Андрей Кононов.
Напомним, что накануне вечером из-за технологического нарушения электричество отключали в Калининском районе Петербурга. Без света местные жители оставались около часа.