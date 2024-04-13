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Жители Кроштадта остались без света из-за аварии на подстанции «Оборонэнерго»

В субботу, 13 апреля, жители Кронштадта неожиданно остались без электричества. Сообщать о проблеме в местных пабликах начали в районе 10:00. При этом некоторые пользователи жаловались, что вместе со светом в ряде домов отключили воду и отопление.

Пропало освещение и в тоннеле петербургской дамбы. В дирекции Комплекса защитных сооружений призвали водителей соблюдать особую осторожность.

В администрации Кронштадтского района Петербурга пояснили, что блэкаут произошел из-за аварии на одной из подстанций «Оборонэнерго». С 11:00 сотрудниками предприятия осуществляется подключение всех домой к электроэнергии. На место аварии выехал глава районной администрации Андрей Кононов.

Напомним, что накануне вечером из-за технологического нарушения электричество отключали в Калининском районе Петербурга. Без света местные жители оставались около часа.

ЖКХ