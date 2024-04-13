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Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до десяти, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка», — написал глава региона.

Два человека числятся пропавшими без вести, разбор завалов и поиски продолжаются, добавил Балицкий.

Незадолго до этого глава региона заявил, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек, все они живы.

О массированном обстреле Токмака стало известно в пятницу. Утром в субботу губернатор Запорожской области сообщил о восьми погибших, среди них двое детей. Глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» указывал, что пострадали не менее двадцати человек.

ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Во вторник украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по автомагазину, обошлось без пострадавших.