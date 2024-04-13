Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти

О массированном обстреле Токмака стало известно в пятницу. Утром в субботу губернатор Запорожской области сообщил о восьми погибших, среди них двое детей. Глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» указывал, что пострадали не менее двадцати человек.