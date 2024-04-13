В Алуште грузовик, у которого отказали тормоза, смял «Ладу»: погибли два человека

В субботу, 13 апреля, в Алуште столкнулись грузовик MAN и «Лада Приора», в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Трагедия произошла около 10.15 на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта. Неподалеку от Судакской развилки у грузовика отказали тормоза. Из-за этого MAN начал ехать задним ходом и врезался в «Ладу». Судя по фото, грузовик буквально смял легковушку.
В результате ДТП погибли два человека.
— Двое пассажиров легкового транспорта «Лада Приора» получили травмы несовместимые с жизнью, — отметили в МВД.
В ведомстве добавили, что по факту случившегося полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
В пресс-службе крымской прокуратуры отметили, что надзорное ведомство контролирует ход проверки.