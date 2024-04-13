Екатерина Мизулина обратилась в МВД после избиения девочки в Пермском крае

Представитель общественной Палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина обратила внимание на избиение девочки в Чайковском Прикамья в своём телеграм-канале и сообщила о происшествии в МВД.
«В городе Чайковском Пермского края подростки избили девочку, поставили на колени и заставили извиняться. В тг-каналах пишут, что это произошло около 4 школы. Обратились в МВД по этой ситуации», — поделилась она с подписчиками.
Напомним, 10 апреля в региональное МВД поступило сообщение об избиении пятиклассницы недалеко от школы в Чайковском. В сеть попали кадры расправы: девочку бьют в лицо и живот, заставляют встать на колени и извиниться. Позже выяснилось, что поводом для жестокой расправы стали слухи, а семиклассницы, которые набросились в тот день на девочку, уже давно держат в страхе половину школы.