Екатерина Мизулина обратилась в МВД после избиения девочки в Пермском крае

Напомним, 10 апреля в региональное МВД поступило сообщение об избиении пятиклассницы недалеко от школы в Чайковском. В сеть попали кадры расправы: девочку бьют в лицо и живот, заставляют встать на колени и извиниться. Позже выяснилось, что поводом для жестокой расправы стали слухи, а семиклассницы, которые набросились в тот день на девочку, уже давно держат в страхе половину школы.