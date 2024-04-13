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Двое минчан лишились 400 тысяч рублей, поверив в готовность кредитных карт

Двое минчан потеряли 400 тысяч рублей, став жертвами новой схемы мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Двое жителей Минска лишились 400 тысяч рублей, поверив в новую схему мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

По данным ведомства, двоим жителям Московского района в мессенджере позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками банка и сказали про готовность кредитных карт. В ответ на это минчане сказали, что не заказывали кредитки. Однако звонившие убедили их в том, что это сделали мошенники, завладевшие личными данными. Сообщается, что к разговору также подключились якобы правоохранители.

«Используя обман и манипуляции, заявителей заставили перевести все сбережения на предоставленные “безопасные” счета», — уточнили в ведомстве.

Сказано, что одному из пострадавших мошенники предложили передать деньги курьерской службой, пообещав, что далее инкассаторы переведут наличные деньги на так называемый «защищенный» счет.

«Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.