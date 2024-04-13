Двое минчан лишились 400 тысяч рублей, поверив в готовность кредитных карт

По данным ведомства, двоим жителям Московского района в мессенджере позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками банка и сказали про готовность кредитных карт. В ответ на это минчане сказали, что не заказывали кредитки. Однако звонившие убедили их в том, что это сделали мошенники, завладевшие личными данными. Сообщается, что к разговору также подключились якобы правоохранители.