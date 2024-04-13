На южноуральского депутата Госдумы совершено покушение в зоне СВО

Напомним, что Колесников отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца и находится там уже 1 год и 7 месяцев.
По словам парламентария, он вместе с несколькими товарищами уже несколько дней не ночевал в опасной зоне в Запорожской области, ведь по месту их ночлега уже случилось два прилёта ракет реактивной системы залпового огня Himars. К счастью, тогда один снаряд не разорвался, а второй промахнулся по цели.
По всей видимости, за Колесниковым было организовано наблюдение, нынешний удар был бы невозможен из-за того, что парламентарий оказался на месте совершенно случайно.
«Мы старались здесь уже не ночевать. Но днем все равно приезжали, потому что здесь находились личные вещи», — рассказал депутат.