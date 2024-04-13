На южноуральского депутата Госдумы совершено покушение в зоне СВО

По словам парламентария, он вместе с несколькими товарищами уже несколько дней не ночевал в опасной зоне в Запорожской области, ведь по месту их ночлега уже случилось два прилёта ракет реактивной системы залпового огня Himars. К счастью, тогда один снаряд не разорвался, а второй промахнулся по цели.