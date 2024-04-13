Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать с трехлетним сыном попали в больницу после пожара в многоэтажке Могилева

В Могилеве мать с трехлетним сыном пострадали при пожаре в многоэтажке.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве мать с трехлетним сыном доставили в больницу после пожара в многоэтажке, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Говорится, что сообщение про пожар в одной из многоэтажек Могилева поступило спасателям в субботу, 13 апреля примерно в 00.52. Вызов был с Минского шоссе. Приехавшие на место сотрудники МЧС обнаружили дым, который шел из окна квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажного дома.

Указанная квартира принадлежит мужчине 1993 года рождения, который проживает в ней один. Она не оборудована пожарным извещателем. Хозяин, обнаружив пожар, позвонил в МЧС и самостоятельно покинул помещение. Он не пострадал.

Уточняется, что из квартиры, которая находится на девятом этаже, спасатели вывели женщину 1985 года рождения, а также ее сына 2021 года рождения. Они были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения легкой степени. Кроме того, также были эвакуированы еще девять человек. Никто из них не пострадал. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина жилья на пятом этаже.