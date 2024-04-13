Мать с трехлетним сыном попали в больницу после пожара в многоэтажке Могилева

Уточняется, что из квартиры, которая находится на девятом этаже, спасатели вывели женщину 1985 года рождения, а также ее сына 2021 года рождения. Они были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения легкой степени. Кроме того, также были эвакуированы еще девять человек. Никто из них не пострадал. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина жилья на пятом этаже.