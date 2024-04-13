Мать с трехлетним сыном попали в больницу после пожара в многоэтажке Могилева

В Могилеве мать с трехлетним сыном доставили в больницу после пожара в многоэтажке, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Говорится, что сообщение про пожар в одной из многоэтажек Могилева поступило спасателям в субботу, 13 апреля примерно в 00.52. Вызов был с Минского шоссе. Приехавшие на место сотрудники МЧС обнаружили дым, который шел из окна квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажного дома.
Указанная квартира принадлежит мужчине 1993 года рождения, который проживает в ней один. Она не оборудована пожарным извещателем. Хозяин, обнаружив пожар, позвонил в МЧС и самостоятельно покинул помещение. Он не пострадал.
Уточняется, что из квартиры, которая находится на девятом этаже, спасатели вывели женщину 1985 года рождения, а также ее сына 2021 года рождения. Они были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения легкой степени. Кроме того, также были эвакуированы еще девять человек. Никто из них не пострадал. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина жилья на пятом этаже.