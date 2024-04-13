Волгоградец спалил бесивший его автомобиль и попал на видео

В Волгограде нашли пиромана, несколько дней назад спалившего «Ладу Приору» 53-летней жительницы Жилгородка. Машину женщина припарковала вдоль дороги на улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе — там оставляют свои авто многие ее соседи. В один прекрасный момент дама увидела вместо своей ласточки лишь сожженный кузов. Внутри все выгорело дотла. И отправилась писать заявление в полицию.
В МВД отсмотрели записи с камер на ближайших зданиях, нашли ту, в обзор которой попал и автомобиль женщины. Оказалось, само преступление тоже сохранилось на видео. По этим кадрам удалось установить поджигателя, который вышиб окно и подпалил сидение в машине обычной зажигалкой.
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге 38-летнего местного жителя. Самое интересное, что никаких особых мотивов причинять вред автовладелице у него не было, кроме того, что его бесило долго стоящее на этом месте авто. Так он объяснил свой поступок на допросе. Теперь мужчине придется ответить за свои шалости по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». По ней ему светит до 5 лет тюрьмы. Предварительно ущерб оценили в 350 тысяч.
Суд уже выбрал меру пресечения — подозреваемый под подпиской о невыезде.