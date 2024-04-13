Волгоградец спалил бесивший его автомобиль и попал на видео

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге 38-летнего местного жителя. Самое интересное, что никаких особых мотивов причинять вред автовладелице у него не было, кроме того, что его бесило долго стоящее на этом месте авто. Так он объяснил свой поступок на допросе. Теперь мужчине придется ответить за свои шалости по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». По ней ему светит до 5 лет тюрьмы. Предварительно ущерб оценили в 350 тысяч.