«Почему собаки не вернулись»? Граф и Снежок не смогли спасти хозяина

В Самарской области три дня искали 65-летнего мужчину, ушедшего на прогулку с собаками. Питомцы вернулись спустя сутки, но не смогли рассказать о том, что произошло с хозяином.
Ночные поиски в тумане.
Заявка о пропаже 65-летнего Николая К., жителя села Самовольно-Ивановка, поступила в отряд «Лаза Алерт» поздно вечером 6 апреля. Взволнованные родные сообщили, что пенсионер ушёл на прогулку с собаками и до сих пор не вернулся. Время уже близилось к полуночи, самостоятельные поиски ничего не дали. Ситуация усугублялась тем, что паводковая обстановка была сложная.
Волонтерские отряды, несмотря на удаленность населенного пункта от Самары, а это примерно 100 км, собрались оперативно. Добровольцы из областного центра, Кинеля и Отрадного собирались в указанном месте поиска.
Ночь, плохие погодные условия — дождь и сильный туман, видимостью всего лишь 5 — 10 метров, все это осложняло поиски. К тому же вести их предстояло в подтопленных местах, около реки. Людей предупреждали быть внимательными и осторожными.
Обзвон больниц и медицинских учреждений результата не дал, мужчина к ним не поступал. Волонтеры готовятся к выходу на местность, уточняют карты, заливают в термосы горячий чай.
Ищут мужчину и собак.
Утром дождь прекратился. По поступившей от родственников информации, собаки, ушедшие с мужчиной, домой не возвращались, и это дарило некоторую надежду. Все помнят случаи, когда собаки оставались рядом с заблудившимися людьми, согревали теплом своего тела потерявшихся детей, находящихся в опасности.
«Жив!», — такая мысль билась в голове у всех, кто участвовал в поисках.
Чтобы ускорить процесс, приняли решение подать заявку и поднять в небо БПЛА. В 6 утра начали прибывать добровольцы из Самары, всего в поиске приняло участие 20 человек.
Кроме информации о Николае К., всем раздали приметы собак: Снежок, светло-кремовой окраски, в холке примерно 55 см, и Граф, крупный сильный пес серовато-кремового окраса, примерно метр в холке. Собаки были очень привязаны к пропавшему.
Что случилось в лесу?
В 14.00, на второй день поиска, 7 апреля, в штаб позвонила соседка пропавшего и рассказала, что Граф прибежал домой, один. Немедленно был скоординирован район поиска. Но вопросы, как и надежда, остались: «Где Снежок? Почему только Граф вернулся? Что случилось в ночном лесу?».
Через два часа в поселок прибежал и Снежок, направление то же, откуда вернулся Граф.
Спасатели пытались понять — почему собаки вернулись только через сутки после того, как пропал человек? Потерялись раньше? Вопросы, вопросы…
Волонтеры «Лизы Алерт» исследуют следы собак, определяют новые направления поиска. Страшная версия прорисовывается всё четче, так как следы ведут к воде. На другой стороне реки чисто, ничего не обнаружено. Всё становится практически ясно, но поиски продолжаются, никто не сдается.
Найден…
7 апреля, ближе к ночи становится понятно, что скорее всего, Николай не смог перейти реку, возвращаясь домой. Собаки ночью не смогли пройти брод и вернулись только на следующий день. Несмотря на все догадки, операцию нужно было довести до конца. Ночью работа была прекращена, так как проверять берега в темноте было просто опасно.
Утром, 8 апреля, волонтеры обходят обе стороны реки, осматривая каждый метр берега. К сожалению, версия подтвердилась, мужчину обнаружили. Предварительно, погиб в воде, точную причину смерти предстоит установить позже.
Дома спасателей встречал Снежок. Его виноватый и грустный вид говорил о многом, он как бы извинялся перед спасателями. Пес не мог рассказать о смерти хозяина. И помочь ему тоже не смог.
Отряд «Лизы Алерт» выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Отдельно хочется отметить активность местных жителей, а так же сказать огромное спасибо главе сельского поселения Самовольно-Ивановка Сергею Васильевичу Сироткину, который помог решить вопрос с организацией штаба на базе школы», — добавили волонтеры отряда. Неравнодушных людей много и все они готовы прийти на помощь.