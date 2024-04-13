«Почему собаки не вернулись»? Граф и Снежок не смогли спасти хозяина

Заявка о пропаже 65-летнего Николая К., жителя села Самовольно-Ивановка, поступила в отряд «Лаза Алерт» поздно вечером 6 апреля. Взволнованные родные сообщили, что пенсионер ушёл на прогулку с собаками и до сих пор не вернулся. Время уже близилось к полуночи, самостоятельные поиски ничего не дали. Ситуация усугублялась тем, что паводковая обстановка была сложная.