В Лабинском районе экс-глава поселения получил срок за незаконную вырубку леса

Помимо этого, экс-глава муниципалитета фиктивное трудоустроил на должность водителя гражданина, который фактически не работал, однако начисленную с 2016 года по 2021 год зарплату в размере более 700 тыс. руб. чиновник присвоил, отмечается в релизе.