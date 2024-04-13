В Лабинском районе экс-глава поселения получил срок за незаконную вырубку леса

Суд установил, что зимой 2021 года осужденные решили совершить незаконную рубку леса на территории поселения.
«По указанию директора муниципального предприятия подчиненные ей работники незаконно вырубили 383 дерева и на автомобильной и тракторной технике, находящейся на балансе организации, перевезли и реализовали древесину на территории соседнего района. В результате совершенного преступления причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей», — говорится в сообщении.
Помимо этого, экс-глава муниципалитета фиктивное трудоустроил на должность водителя гражданина, который фактически не работал, однако начисленную с 2016 года по 2021 год зарплату в размере более 700 тыс. руб. чиновник присвоил, отмечается в релизе.
В итоге суд назначил бывшему главе поселения 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а бывшему директору предприятия — 2 года лишения свободы условно. С целью возмещения причиненного ущерба имущество осужденных арестовано, прокурор заявил гражданский иск к ним.